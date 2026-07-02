Luxusmárka öltözteti a NASA űrhajósait

Első hallásra talán furcsának tűnhet, hogy egy divatház részt vesz az űrruhák fejlesztésében. A valóságban azonban, hogy a modern tudományok egyre inkább különböző iparágak tudását ötvözik. Az olasz szakemberek a fejlett anyagtechnológiában, az innovatív szövési eljárásokban és a kényelmes, mégis rendkívül tartós ruházati megoldásokban segítették a fejlesztést.

Az aláöltözet az a réteg, amelyet az űrhajósok közvetlenül a testükön viselnek majd a Hold felszínén végzett küldetések során. A testhez simuló textil kulcsszerepet játszik az asztronauták életben tartásában. A Hold felszínén végzett munka során az emberi test jelentős mennyiségű hőt termel. Az öltözetbe épített vékony csőrendszerben hideg víz kering, amely elvezeti a felesleget. A rendszer ezután az űrruha életfenntartó egységéhez továbbítja a hőt, amely végül a világűrbe sugározza azt. A fejlesztők különös hangsúlyt fektettek a biztonságra is. Az új rendszer teljesen redundáns kialakítású, vagyis meghibásodás esetén egy tartalék hűtőkör veszi át a működést. Ez létfontosságú lehet több százezer kilométerre a Földtől, ahol egy technikai hiba akár az űrhajós életét is veszélyeztetheti.

Az öltözet nemcsak hűt, hanem a légzést is segíti. Egy külön csőrendszer folyamatosan friss oxigént juttat az űrhajós sisakjába, miközben eltávolítja a kilélegzett szén-dioxidot. Ez biztosítja, hogy a holdfelszínen dolgozó személyzet akár 8 órás űrséták során is biztonságosan végezhesse feladatait.

A divatóriás két éve részt vett a külső szkafander megtervezésében is. Az olaszok kezdeményezése a luxuscikk-szektor nehéz helyzetét tükrözi. Két évnyi visszaesés után az iparág stabilizálódásának jelei mutatkoztak, mindaddig, amíg február végén ki nem robbant az iráni háború, amely visszafogta a luxuskiadásokat. Talán nem véletlen az sem, hogy egy olasz űrhajós ugyancsak csatlakozott a NASA Artemis-missziójához, amely két holdraszállási kísérletet is előkészít.