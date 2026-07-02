Átlépte a tízezres jelentkezőszámot az MMA Művészeti Ösztöndíj Programja

A művészi pálya sokszor nemcsak az ihletről, hanem a lehetőségekről is szól. Egy alkotás megszületéséhez időre, nyugodt körülményekre és biztos háttérre is szükség van. Ezt igyekszik megteremteni a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj Programja, amely immár 9. alkalommal nyújt 3 éves támogatást a hazai alkotóknak.

Az idei pályázati ciklus ismét megmutatta, hogy óriási az igény erre a lehetőségre. Megnéztük, kik részesülhetnek a támogatásban, és miért vált a program a magyar művészeti élet egyik legfontosabb ösztöndíjává.

Rekordszámmal jelentkeztek idén a Magyar Művészeti Akadémia 3 éves ösztöndíjprogramjára, de végül csak 100 alkotó nyerheti el a támogatást. A kiválasztásnál nemcsak a művek színvonala számít, hanem az is, hogy a résztvevők egy olyan közösséget alkossanak, amelyben inspirálni és segíteni tudják egymást. A jelentkezők többsége már több éve építi művészi pályáját, a program célja pedig az, hogy a következő fontos lépcsőfokhoz adjon szakmai és anyagi támogatást.

Az akadémia azonban már a jövőt is tervezi. Célja, hogy a 3 éves hazai ösztöndíj mellett újra életre keljen a két világháború között működő, Klebelsberg Kuno nevéhez kötődő külföldi művészösztöndíj-rendszer szellemisége. A korabeli programnak köszönhetően magyar alkotók hónapokat tölthettek Európa jelentős kulturális központjaiban – elsősorban Rómában –, hogy nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodjanak, majd tudásukat itthon kamatoztassák.

Az idei pályázati ciklus újabb mérföldkőhöz érkezett: a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj Programjára fennállása óta már több mint tízezer pályázat érkezett. A program célja továbbra is ugyanaz: biztos hátteret teremteni azoknak az alkotóknak, akik munkájukkal a következő évek magyar kulturális életét formálhatják.