Áder János: A Tiszának el kell felejtenie a köztársasági elnök lecserélését

Ha a Tisza-kormány komolyan gondolja, hogy jogállami szabályok betartásával gyakorolja a hatalmat, akkor a közjogi méltóságok elmozdítására vonatkozó tervezett alkotmánymódosítást sürgősen el kell felejteniük - mondta a közmédiának Áder János.