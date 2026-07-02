Áder János: A Tiszának el kell felejtenie a köztársasági elnök lecserélését

Áder János volt köztársasági elnök szerint nem mondvacsinált Facebook-szavazásokkal kell kormányozni, hanem felvállalni a politikai akaratot.
Ha a Tisza-kormány komolyan gondolja, hogy jogállami szabályok betartásával gyakorolja a hatalmat, akkor a közjogi méltóságok elmozdítására vonatkozó tervezett alkotmánymódosítást sürgősen el kell felejteniük - mondta a közmédiának Áder János.
Áder János volt köztársasági elnök szerint nem mondvacsinált Facebook-szavazásokkal kell kormányozni, hanem felvállalni a politikai akaratot.