Kiemelt videók

Áder János: A Tiszának el kell felejtenie a köztársasági elnök lecserélését

Ha a Tisza-kormány komolyan gondolja, hogy jogállami szabályok betartásával gyakorolja a hatalmat, akkor a közjogi méltóságok elmozdítására vonatkozó tervezett alkotmánymódosítást sürgősen el kell felejteniük - mondta a közmédiának Áder János.

Vágólapra másolva!

Áder János volt köztársasági elnök szerint nem mondvacsinált Facebook-szavazásokkal kell kormányozni, hanem felvállalni a politikai akaratot. 

 

Továbbiak a témában