Olaszországi vita: Diszkrimináció elleni lépés vagy újabb diszkrimináció?

Az olaszországi Toszkána tartomány olyan szakképzési pályázatot hagyott jóvá, amely előírja, hogy a képzési helyek felét nem bináris és transznemű jelentkezők számára kell fenntartani. A helyi vezetés szerint ezzel a munkaerőpiacon leginkább hátrányos helyzetű, diszkriminációnak kitett csoportokat kívánja védeni. A jobboldali pártok ugyanakkor úgy vélik, hogy az intézkedés a heteroszexuális embereket diszkriminálja.

Toszkána mintegy 50 millió forintnak megfelelő összeggel támogatja a textiltervező technikusok számára kiírt szakképzési pályázatot. A rendelkezés azonban előírja, hogy a képzési helyek 50%-át kifejezetten nők és nem bináris, valamint transznemű jelentkezők számára kell fenntartani. A tartományt vezető baloldal szerint az intézkedés az esélyegyenlőség erősítését szolgálja, és azt a célt támogatja, hogy mindenki egyenlő hozzáférést kapjon az oktatáshoz és a munkához.