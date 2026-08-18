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Ceutában ezrek maradhattak a tömeges beáramlás után, komoly közbiztonsági és szociális gondokat okozva

Közel három héttel a tömeges migrációs roham után továbbra sem tért vissza a normalitás Ceutában.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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A több mint 72 ezer érkezőből több ezer migráns még mindig az enklávéban van, sokan rögtönzött táborokban élnek. A helyi vezetés szerint a kialakult helyzet komoly közbiztonsági, szociális és humanitárius terheket ró a mintegy 85 ezres városra.

 

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