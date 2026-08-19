Hideg tél, kevés gáz: súlyos európai válságtól tartanak az amerikai elemzők

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- Egy új-mexikói bíróság 567 millió dollár megfizetésére kötelezte a Metát

Egy új-mexikói bíróság 567 millió dollár megfizetésére kötelezte a Metát a platformjai által a fiataloknak okozott károk orvoslása érdekében egy mérföldkőnek számító amerikai szövetségi per második szakaszában. A bíróság megállapította, hogy a Meta vállalat tudatosan károsította a gyermekek mentális egészségét, és eltitkolta a platformjain a gyermekek szexuális kizsákmányolásáról szerzett ismereteit.

- Európai gázválságot körvonalaznak az amerikai elemzőintézetek a következő télre

Érdemi romlás látszik az európai gázhelyzetben. Augusztus 17-én az EU gáztárolói mindössze 60,8%-on álltak, szemben az egy évvel korábbi 73,6%-kal; ez az elmúlt öt év legalacsonyabb augusztus közepi szintje. A Goldman Sachs, a Morgan Stanley és az S&P Global elemzései egyaránt növekvő kockázatokat látnak az európai gázpiacon a következő télre, elsősorban az alacsony tárolói szintek, a katari LNG-kiesés és a globális LNG-verseny miatt.