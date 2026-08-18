Európa civilizációs hanyatlása

Európa napjainkra egy olyan civilizációvá vált, amely elfelejtette saját identitását, és végzetes úton halad a kulturális önfelszámolás felé – írja a European Conservative. A lap rámutatott, hogy a gazdasági jólét és a második világháború utáni amerikai katonai védelem hamis biztonságérzetbe ringatta a kontinenst, miközben a politikai elit elhitette, hogy a közös történelmi értékek elavultak. Ennek nyomán az európai vezetők úgy nyitották meg a határokat a diszfunkcionális – korrupcióval, erőszakkal és nőgyűlölettel terhelt – társadalmakból érkező tömegek előtt, hogy semmiféle asszimilációt nem követeltek meg tőlük – hangsúlyozza a lap.

Az USA-nak és Európának nincs terve egy orosz-kínai támadás esetén?

A The Atlantic szerint az Egyesült Államoknak és Európának nincs egyértelmű terve arra az esetre, ha Oroszország és Kína együttes támadást indítana. A nyugati katonai tervezők nem túl lelkesek, hogy beszéljenek a legrosszabb forgatókönyvről, nemhogy felkészüljenek rá. De abban általában egyetértenek, hogyan kezdődne: egy összehangolt, szinte egyidejű támadással a bolygó két ellentétes oldalán, melynek során Oroszország egy kelet-európai NATO-tagállamot venné célba, míg Kína Tajvan ellen lépne fel.