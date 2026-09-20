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Fico szerint a legveszélyesebb pillanat az, amikor egy incidensből politikai ürügy lesz

Robert Fico szerint egyes nyugati politikusok közvetlen NATO–orosz konfliktus felé sodorhatják Európát. A szlovák kormányfő attól tart, hogy akár egy drónincidens is eszkalációs spirált indíthat el.

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Robert Fico szerint kudarcot vallott az a nyugati stratégia, amely Ukrajna támogatásával akarta legyőzni Oroszországot, és egyes politikusok ezért már közvetlen NATO–orosz konfrontáció felé tolhatják a helyzetet. A szlovák miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy akár egy drón behatolása is olyan politikai helyzetet teremthet, amelyben felmerül a kollektív védelem aktiválása. Lengyel és francia vezetők ugyanakkor éppen az orosz drón- és hibrid támadások erősödésére hivatkozva sürgetnek keményebb NATO-választ.

 

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