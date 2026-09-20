Fico szerint a legveszélyesebb pillanat az, amikor egy incidensből politikai ürügy lesz

Robert Fico szerint kudarcot vallott az a nyugati stratégia, amely Ukrajna támogatásával akarta legyőzni Oroszországot, és egyes politikusok ezért már közvetlen NATO–orosz konfrontáció felé tolhatják a helyzetet. A szlovák miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy akár egy drón behatolása is olyan politikai helyzetet teremthet, amelyben felmerül a kollektív védelem aktiválása. Lengyel és francia vezetők ugyanakkor éppen az orosz drón- és hibrid támadások erősödésére hivatkozva sürgetnek keményebb NATO-választ.