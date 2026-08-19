Sárlavina zúdult a chilei városra: katasztrófahelyzetet hirdettek, lakókat evakuálnak

Katasztrófahelyzetet hirdettek Chile északi részén a földcsuszamlások és áradások miatt. Tocopilla település utcáin valóságos sárlavina pusztított.

A település utcái a lezúduló eső hatására sártengerré változtak. A hatóságok a bajbajutott lakosokat evakuálják. A sárlavina miatt még átmenni az út egyik oldaláról a másikra is kihívás.

Más helyen iskolát öntött el a sár. Sokan tartanak attól, hogy a fellazult talaj a házukat vagy akár az életüket is veszélybe sodorhatja még. Áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.