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A hétvégén akár le is mondhat Friedrich Merz

A német kancellár azt tervezi, hogy a vasárnapi mecklenburg–elő-pomerániai és berlini tartományi választások estéjén összehívja a CDU végrehajtó bizottságát, hogy megkérdezze a pártvezetéstől, távozzon-e a posztjáról.

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Merz egyfajta „közvetett bizalmi szavazással” állítja választás elé a kereszténydemokrata elitet és a tartományi miniszterelnököket, jelezve, hogy kész lemondani, amennyiben a vezetés azonnal képes megnevezni az utódját. A háttérben már megindult az utódlási küzdelem Hendrik Wüst észak-rajna–vesztfáliai és Boris Rhein hesseni miniszterelnök, valamint Markus Söder bajor kormányfő és Alexander Dobrindt belügyminiszter neveivel, ám a riválisok kölcsönös blokkolása akár elhúzódó belső hatalmi harcot is eredményezhet.

 

 

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