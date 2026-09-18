A hétvégén akár le is mondhat Friedrich Merz

Merz egyfajta „közvetett bizalmi szavazással” állítja választás elé a kereszténydemokrata elitet és a tartományi miniszterelnököket, jelezve, hogy kész lemondani, amennyiben a vezetés azonnal képes megnevezni az utódját. A háttérben már megindult az utódlási küzdelem Hendrik Wüst észak-rajna–vesztfáliai és Boris Rhein hesseni miniszterelnök, valamint Markus Söder bajor kormányfő és Alexander Dobrindt belügyminiszter neveivel, ám a riválisok kölcsönös blokkolása akár elhúzódó belső hatalmi harcot is eredményezhet.