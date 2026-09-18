Kapitány István: Magyarország 2027 októberére leválik az orosz gázról

Még januárban az ATV-ben beszélt arról Kapitány István, hogy ha kormányra kerülnek, akkor azon fog dolgozni, hogy hazánk leváljon az orosz energiáról. Magyar Péter az interjú után igyekezet menteni a helyzetet és tagadta hogy egy esetleges Tisza-kormány leválna az orosz energiahordozókról, úgy fogalmazott: 2027-re nem kell és nem is lehet leválni. A Tisza Párt elnöke akkor egyenesen Fidesz-propagandának nevezte az elképzelést is.

Csakhogy Kapitány István már egészen másról beszélt a Telexnek adott interjúban. A gazdasági és energatikai miniszter elárulta, hogy konkrét lépéseket tett már a kormány annak érdekében, hogy Románia biztosítsa Magyarország energiaellátását. Majd bejelentette: Magyarország leválik 2027 októberére az orosz gázról. Kapitány István hangsúlyozta: hazánk be fogja tartani az Európai Bizottság döntését. Álláspontja szerin Magyarország orosz gáz nélkül is képes lesz biztosítani az ellátását.

Kapitány István bejelentése pedig már a nemzetközi sajtóban is hullámokat kavart, az egyik orosz portál is lehozta a magyar tárcavezető által hangoztatottakat. A honlapon többek között az is olvasható, hogy Magyarország bejelentette, hogy 2027 októberéig lemond az orosz gázról.