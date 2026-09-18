Tovább emelkedhetnek az üzemanyagok árai, ha a kormány nem lép közbe

Hortay Olivér: ,,A piaci árak jelentősen megemelkedtek, a gázolajért már csaknem 710 forintot kell fizetni literenként, és a benzin is 630 forint fölé emelkedett, és a kilátások is rendkívül aggasztóak, a Közel-Keleti konfliktus nem enyhült az elmúlt hetekben, a dízel piac globálisan nagyon feszes, ami további áremelkedést vetít előre, de a Tisza nem avatkozott be érdemben, hanem egy ötezer forintos dízelkupont vezet be, ami a dízeles gépjármű tulajdonosok egy részére vonatkozik, csak teljesen kimaradnak az intézkedésből a benzines gépjármű tulajdonosok, kimaradnak a intézkedésből a fuvarozók."