Európai biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna

A NATO-szövetségesek, köztük az Egyesült Államok készek biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának egy lehetséges rendezés részeként, azt azonban nem igazán látjuk, hogy ennek az egész tervnek a megvalósuláshoz szükséges elemeit – vagyis hogy konkrét, lényegi párbeszéd alakuljon ki – támogatnák.

Ami viszont továbbra sem ugyanaz: ez nem automatikusan a NATO 5. cikkelyének Ukrajnára történő kiterjesztése. Mark Rutte, a NATO főtitkára korábban kifejezetten úgy fogalmazott, hogy a garanciákat nem a NATO mint szervezet, hanem egyes szövetséges államok és a Hajlandóak Koalíciója adnák. Rutte szerint végső soron Kijevé a döntés arról, hogy csatlakozik-e a szövetséghez.