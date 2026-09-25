A hírszerzés a NATO elleni orosz támadásra figyelmeztet

A dán katonai hírszerzés friss értékelése szerint Oroszország a következő hónapokban hibrid támadást hajthat végre a NATO valamelyik tagállama ellen. A szövetség fokozza a hírszerzési információk megosztását a tagállamok között az Európában tapasztalt szabotázsakciók és más, Oroszországhoz kötött hibrid incidensek miatt – közölte Alexus Grynkewich, a NATO európai főparancsnoka.

Az El Mundo című spanyol napilap szerint az amerikai hírszerző szolgálatok figyelmeztették Párizst, Madridot és Rómát egy lehetséges orosz támadásra, amelyet drónokkal indíthatnak hajókról dél-európai országok ellen. „A NATO Alapokmányának a kollektív védelemről szóló 5. cikkelye szándékosan kétértelműen van megfogalmazva, hogy az ellenfelek ne tudják pontosan, mikor fogják alkalmazni.” – közölte a NATO-főtitkár.