Kétarcú egyházpolitika?

A kormányfő vatikáni programja a Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában vette kezdetét, majd az Apostoli Palotában került sor a Szentatyával való személyes találkozóra. Magyar Péter rendkívül pozitívan értékelte a megbeszélést: mint fogalmazott, nagyon megható és megtisztelő volt a pápával beszélni, a párbeszédet pedig nyíltnak és barátinak nevezte.

A vatikáni vizit ugyanakkor nem váltott ki osztatlan sikert a Tisza támogatottságán belül. Tarr Zoltán tárcavezető közösségi oldalán több kritikus komment is megjelent. Egyes hozzászólók felemlegették Magyar Péter korábbi akcióit, amikor a hívek felé intézett éles kritikákat – például amikor egy templomból kijövő tömeggel kiabálva azt kérdezte: „Ki való guillotine alá? Hogy mer a templomba menni?”

Egyházi vagyon és egyházi iskolák a célkeresztben

A kormányfő környezetéből és szövetségeseitől származó megnyilvánulások tovább terhelik az egyházi kapcsolatokat. Perintfalvi Rita teológus a Klubrádiónak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy amennyiben az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) átvizsgálja a korábbi kormánnyal jó kapcsolatot ápoló szervezeteket, úgy az egyházakat sem szabad kihagyni a folyamatból.

Ezzel párhuzamosan Lannert Judit, a Tisza-kormány oktatási minisztere az egyházi iskolák működését vette górcső alá. Egy friss interjúban kijelentette: az egyházi oktatási intézmények csak akkor maradhatnak fenn a jelenlegi formájukban, ha nem zárkóznak el a roma gyermekek oktatása elől.