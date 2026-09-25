Dánia orosz fizikai támadást sem zár ki

A dán védelmi miniszter annak kapcsán nyilatkozott, hogy az ország hírszerző szolgálata közölte, Oroszország gyakrabban fog támadásokat végrehajtani a nyugat és a NATO ellen. Jeppe Bruus nem zárta ki, hogy Oroszország akár fizikai támadást is indíthat dán célpontok ellen.

Egy csütörtöki külön közleményben a Dán Ellenállóképességi Ügynökség pedig azt tette valószínűvé, hogy Oroszország romboló kibertámadásokat fog végrehajtani Dánia ellen, és megemelték a fenyegetettségi szintet.

Az európai NATO országokban végrehajtott orosz hibrid hadviselés és szabotázs ismét a figyelem középpontjába került, miután Németország nemrégiben Oroszországot tette felelőssé a lipcsei repülőtéren végrehajtott dróntámadási kísérletért. Az utóbbi napokban magas rangú európai tisztviselők egyre hangosabban kongatják a vészharangot az orosz hibrid hadviselés fokozódása miatt. Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Moszkva drónokat vagy rakétákat küldhet az Ukrajnát támogató NATO-országok területére a következő hónapokban.

Európában azonban nem mindenhol látják így. Az olasz kormány kifejezetten higgadtságra int, mondta el római tudósítónk, Jánosi Dalma. Az Oroszországgal több mint 1300 kilométer közvetlen határszakasszal és az oroszokkal széles történelmi tapasztalattal rendelkező finnek is az olaszokkal értenek egyet. A finn elnök óvatosságra intett a napokban a Politico brüsszeli lapban megjelent interjújában. Alexander Stubb szerint pont az orosz támadással való európai riogatással éri el Moszkva a célját, azaz destabilizálja a kontinenst.