Törvényeket kell átírni, hogy jövőre megkezdhesse munkáját az Európai Ügyészség

Jövőre indíthatja el első nyomozását Magyarországon az Európai Ügyészség – erről beszélt a Telexnek az európai főügyész, aki arra is kitért, hogy jogszabály-módosításokra is szükség van hazánkban. Arra a kérdésre, hogy pontosan milyen ügyekkel fog foglalkozni az Európai Ügyészség, Laura Kövesi csupán annyit mondott, hogy változások lesznek, hiszen ők másképp intézik az ügyeket. Arra is kitért, hogy az Európai Ügyészség munkatársai ugyanolyan hatáskörrel fognak rendelkezni, mint a hazai ügyészek.

Arról már a kormany.hu oldalon számoltak be, hogy az európai főügyész személyesen egyeztetett az Igazságügyi Minisztériumban, ahol a Tisza-kormány több politikusa is részt vett: így Görög Márta igazságügyi-, Kármán András pénzügy- és Pósfai Gábor belügyminiszter. A főügyész beszámolt arról is, hogy 10 delegált európai ügyészről egyeztek meg Magyarországon, és az ügyeiken külön erre a feladatra kijelölt rendőrök, pénzügyi nyomozók és vámtisztviselők is dolgoznak majd.

Korábban többek között hivatali visszaéléssel és hamis tanúzással is meggyanúsították Laura Kövesit, amikor a román korrupcióellenes ügyészség vezetője volt. A Laura Kövesi ellen indított eljárásokat később megszüntették, részben elévülésre hivatkozva. Eközben lett Kövesi az Európai Ügyészség főügyésze.