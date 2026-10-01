Gépeltérítést kísérelt meg a FlyDubai járatának pilótája

Az Economx.hu így fogalmazott: "Egy hajszálon múlt a tömegkatasztrófa a flydubai Dubajból Tel-Avivba tartó járatán, miután az egyik pilóta megkéselte a másikat, és megpróbálta eltéríteni, majd a földbe vezetni a gépet. A Flightradaron is követhető adatok szerint az FZ 1073-as számú járat végül a szaúd-arábiai Tabuk repülőterén ért földet, miután a jordán légtér felett drámai küzdelem bontakozott ki a fülkében. A repülőgép leadta a 7700-as vészhelyzeti, majd a nemzetközi repülésben a gépeltérítést és jogellenes beavatkozást jelentő 7500-as transzponderkódot is."