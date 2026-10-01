Láncreakció - Több magyar diplomata kiutasítását jelentett be Moszkva

Oroszország nukleáris fegyverek bevetésével fenyegetőzik arra az esetre, ha a NATO megtámadná a területét. A szeptember 29-én közzétett nyilatkozatában az orosz nagykövetség Írországban kijelentette, hogy Moszkva kész lenne bevetni „teljes arzenálját, beleértve a nukleáris fegyvereket is”, ha a NATO-országok megpróbálnák elszigetelni a kalinyingrádi régiót Oroszország többi részétől. A nagykövetség szerint egy ilyen forgatókönyv „magas kockázatot jelentene a fegyveres összecsapásra”, és azt állítja, hogy Oroszország már a konfliktus kezdeti szakaszában „megelőző csapásokat mérhetne” a szövetséghez tartozó országok „döntéshozatali központjaira”. A kijelentésekre abban az időszakban került sor, amikor Moszkva azzal vádolja több európai országot és a NATO-t, hogy fokozzák katonai tevékenységüket az orosz határok közelében. Az orosz diplomáciai képviselet egyúttal azt állítja, hogy Moszkvának „nincs sem terve, sem oka, és mindenekelőtt semmilyen valós indítéka” arra, hogy tovább rontsa kapcsolatait Európával.