Tuzson Bence: Magyar Péternek a törvény előtt kell felelnie

Magyar Péter még 2024 júniusában egy budapesti szórakozóhelyen bulizott, ahol az este folyamán többször is a fiatal lányok lába között csúszott-mászott. Egy férfi a telefonjával rögzítette a történteket, amit a Magyar Péterrel együtt szórakozó Radnai Márk kiszúrt, és figyelmeztette a pártelnököt. Magyar Péter ezután odament az őt kamerázó férfihoz, aki azóta is állítja, hogy a politikus ezután kivette a kezéből a telefont. Magyar Péter botrányos viselkedése miatt a biztonsági őrök a nyakánál fogva vitték ki a szórakozóhelyről. A férfi, akitől Magyar Péter elvette a telefont, azt mondta: szerinte a miniszterelnök ellene hergeli a támogatóit.

Magyar Péter mentelmi jogát 2024-ben már kikérte az Ügyészség, de a Tisza Párt elnöke akkor EP-képviselő volt, Brüsszelben pedig nem támogatták Magyar Péter felelősségre vonását. Csakhogy az Ügyészség elrendelte a nyomozás folytatását és kikérte a már miniszterelnök Magyar Péter mentelmi jogát. Végül hétfőn döntött a parlament: felfüggesztették Magyar Péter mentelmi jogát. Ezzel Magyar Péter az első magyar kormányfő, akinek felfüggesztették a mentelmi jogát.

Magyar Péter nem kérte, hanem rászorult arra, hogy kérje a mentelmi jogának a felfüggesztését – reagált a Fidesz országgyűlési képviselője. Tuzson Bence ugyanis rámutatott, hogy Magyar Péter ebben az ügyben is nyomást gyakorolhat a rendőrségre, illetve az Ügyészségre.