Három halálos áldozata volt egy kijevi dróntámadásnak, Moszkva atomfegyverrel fenyegeti a NATO-t

Orosz drón csapódott be Kijev belvárosába szerda hajnalban

A támadásban hárman, köztük egy gyermek meghalt, további heten pedig megsebesültek. A légicsapásban házak, üzletek, raktárak, autók és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak, több helyen tűz ütött ki.

Oroszország szerint csapataik ukrán logisztikai, kommunikációs és adatközpontokat is támadtak az elmúlt 24 órában, és elfoglaltak egy települést Harkiv megyében, valamint több épületet Donyeckben. Ukrajna ezzel szemben azt közölte, hogy 26 orosz támadást vertek vissza, miközben több orosz katonai létesítményt és haditechnikai eszközt megsemmisítettek.

Oroszország nukleáris figyelmeztetése a NATO felé

Vlagyimir Putyin a frissen megválasztott orosz parlament első ülésén arról beszélt, hogy stabil az orosz gazdaság, ezért Moszkvának nincs szüksége külső segítségre. A Kreml szerdán közölte, hogy Oroszország nukleáris figyelmeztetést adott a NATO-nak a kalinyingrádi exklávé miatt. A Reuters által látott dokumentumban Oroszország arra figyelmeztette a NATO-t, hogy Moszkva kész lenne nukleáris fegyvereket bevetni, ha a nyugati szövetség megpróbálná elvágni a Balti-tenger partján fekvő Kalinyingrádot Oroszországtól.