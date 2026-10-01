Házkutatásokat és vagyonlefoglalást is végezhet az Európai Ügyészség Magyarországon

Lefoglalhat vagyonokat, házkutatásokat végezhet és vádat is emelhet az Európai Ügyészség Magyarországon - erről beszélt az ügyészség vezetője. Laura Kövesi elmondta, hogy a Tisza által létrehozott NVVH is számíthat a segítségükre. Az Európai Ügyészség irodáját várhatóan 2027 nyarán nyithatják meg hazánkban, ahol tíz ügyészük kezdheti meg a vizsgálatokat.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról azt mondta: ha Unger Annának bármikor szüksége lenne az ügyészség segítségére, rendelkezésre állnak a szükséges szakértelemmel. Hozzátette: ha azt látják, hogy a bírósági eljárások túl hosszúra nyúlnak, akkor is rendelkezésükre állnak beavatkozási mechanizmusok.

Laura Kövesi 2013-tól 2018-ig a román korrupcióellenes ügyészség, a DNA vezetője volt. Korábban a többi közt hivatali visszaéléssel és hamis tanúzással gyanúsították meg, az ellene indított eljárásokat később megszüntették, részben elévülésre hivatkozva. Végül 2019-ben választották meg az első európai főügyésznek.

A témában kapcsoltuk ifj. Lomniczi Zoltán alkotmányjogászt.