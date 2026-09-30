Spanyol király: szorosabb együttműködés kell az EU tagállamai közt a külső határok védelmében

A Benítez strand kezdi visszanyerni régi fényét

Egy munkagép önti bele a migránsok sátrainak törmelékeit egy dömperbe. A munkások gereblyékkel igyekeznek az összes szemetet eltávolítani a homokszemcsék közül, a helyszínt a rendőrség biztosítja.

A ceutai migránsválság pont két hónappal ezelőtt, július 30-án kezdődött. Legkevesebb 72 ezren özönlötték el az észak-afrikai spanyol várost Marokkó felől. A település lakossága gyakorlatilag néhány óra alatt megduplázódott. Nagy részük hiába ment vissza, a helyiek és a bevándorlók együttélése továbbra is lehetetlennek tűnik.

Szokatlanul szókimondó volt kedden a spanyol király is

VI. Fülöp egy madridi gálavacsorán azt mondta, hogy a Ceutában történtek elfogadhatatlanok. A spanyol király szerint a kialakult helyzet rámutatott: szorosabb együttműködésre van szükség az Európai Unió tagállamai között a külső határok védelmében. Mint mondta: azok, akikre nagyobb nyomás nehezedik, nem viselhetik egyedül a felelősséget. A királyi palotában rendezett vacsorán a francia elnök mellett a spanyol miniszterelnök is részt vett, aki az év első felében több százezer illegálisan érkezett migráns tartózkodását legalizálta.

Magnus Brunner migrációért felelős uniós biztos kedden tervet mutatott be az európai határellenőrzés megerősítésére. A javaslat, amelyhez még a tagállamok jóváhagyása szükséges, megerősítené a Frontex, az EU határvédelmi ügynökségének mandátumát, és azonnal bevethető állandó alakulatot biztosítana számára.