Szoboszlai csapata nyerte a BL-döntőt kísérő kispályás focitornát

A Red Bull All Stars csapatában Dzsudzsák Balázs, Juhász Roland, Kabát Péter és Torghelle Sándor csapott össze a Team Szobóval, amelynek színeiben maga Szoboszlai Dominik is pályára lépett, aki végig játszotta a kétszer tíz percet, sőt, gólt is szerzett. A válogatottsági rekordot tartó Dzsudzsák a Debrecennél zárt sikeres szezont.