Szoboszlai csapata nyerte a BL-döntőt kísérő kispályás focitornát

Az országos bajnoki címért a győri és budapesti selejtezőből 3-3 csapat jutott be, emellett a Szoboszlai gyerekkori barátja vezette címvédő gárda, a Dominators is harcba szállt.
A Red Bull All Stars csapatában Dzsudzsák Balázs, Juhász Roland, Kabát Péter és Torghelle Sándor csapott össze a Team Szobóval, amelynek színeiben maga Szoboszlai Dominik is pályára lépett, aki végig játszotta a kétszer tíz percet, sőt, gólt is szerzett. A válogatottsági rekordot tartó Dzsudzsák a Debrecennél zárt sikeres szezont.