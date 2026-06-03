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Szoboszlai csapata nyerte a BL-döntőt kísérő kispályás focitornát

Az országos bajnoki címért a győri és budapesti selejtezőből 3-3 csapat jutott be, emellett a Szoboszlai gyerekkori barátja vezette címvédő gárda, a Dominators is harcba szállt.

  • Radar
  • 4 órája
  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
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A Red Bull All Stars csapatában Dzsudzsák Balázs, Juhász Roland, Kabát Péter és Torghelle Sándor csapott össze a Team Szobóval, amelynek színeiben maga Szoboszlai Dominik is pályára lépett, aki végig játszotta a kétszer tíz percet, sőt, gólt is szerzett. A válogatottsági rekordot tartó Dzsudzsák a Debrecennél zárt sikeres szezont.

 

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