Édes forradalom az ünnepi asztalon

A karácsony közeledtével ismét megtelik illatokkal a levegő: fahéj, dió, csokoládé – és persze a magyar ünnepi asztal kihagyhatatlan szereplőivel. Idén azonban nemcsak a hagyomány, hanem az újítás is központi szerepbe kerül.



A szaloncukor 2024-ben került a Hungarikumok Gyűjteményébe, ezzel is megerősítve, hogy a magyar karácsony egyik legfontosabb édes jelképe. A 19. század óta fejlődik, formálódik, és ma már a klasszikustól a merész ízekig minden megtalálható. De milyen újdonságok várnak ránk idén?



Az ünnepi készülődés központjában továbbra is a bejgli, az isler, a pozsonyi kifli és természetesen a szaloncukor áll.



Először az isler kapott új ruhát.