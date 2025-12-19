Orbán Viktor: A közvetlen háborús veszélyt elkerültük, a brüsszeli hadikölcsönből kimaradunk

A miniszterelnök hozzátette: Megmentettük a gyerekeinket meg az unokáinkat attól, hogy egy elhibázott háborúba, hadikölcsön formájába küldött pénzért majd nekik kelljen később helytállni. A kormányfő arra figyelmeztetett, hogy a hitel összegét – amely egy „elvesztett háborút” finanszíroz – előre láthatóan sosem kapják vissza a kölcsönt nyújtó országok. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy sikerült elérni egy „opt-out” (kivétel, mentesség) lehetőséget, amelynek értelmében Magyarország kimaradhat a háborús hitel nyújtásából. A kormányfő kiemelte:„Ez a döntés a jövő generációit is tehermentesíti egy elhibázott háború finanszírozásától.”