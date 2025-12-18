NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Karácsonyi lézerfények zavarhatják a repülést

A fényfüzérek, ablakdíszek és csillogó erkélyek melegséget és meghittséget sugároznak a téli estéken. Azonban nagyon nem mindegy, hogyan állítjuk be ezeket.

  • 1 órája
  Forrás: HírTV
A hazai léginavigációs szolgáltató, a HungaroControl tapasztalatai szerint a karácsonyi időszakban megszaporodnak az ilyen és ehhez hasonlóesetek. A pilóták rendszeresen jelzik, hogy a földről érkező lézersugár zavarta meg őket repülés közben. Bár szabad szemmel úgy tűnhet, hogy az ég felé irányított fények pár méter után kialszanak, de valójában akár 10 kilométerre is elvilágíthatnak.

 

 

