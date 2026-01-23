Egy ember, tízezrek mosolya – ezért különleges Baricz Dezső születésnapi akciója

A Baptista Szeretetszolgálat programszervezője, Baricz Dezső fontosnak tartja, hogy felhívjuk a figyelmet, milyen csodálatos dolog jótékonykodni és segíteni a rászorulókon. A hátrányos helyzetű emberek életét pedig ezzel kicsit meg tudjuk könnyíteni.

Ebben az évben is jótékonysági adománygyűjtésre hívja fel a figyelmet a Baptista Szeretetszolgálat programszervezője, Baricz Dezső. Hagyományként születésnapja alkalmából azt kéri, hogy támogassuk közösen az Autizmus Alapítvány javára. Az akció január 5. és február 21. között zajlik, a záróesemény február 21-én 15:00-kor lesz a H13 Kultpontban, sztárfellépőkkel.

Baricz Dezső segítségével több mint százezer gyermek vehetett részt különböző, egyedülálló programokon tavaly is. A hátrányos helyzetű családoknak folyamatosan gyűjt élelmiszereket, játékokat, és káprázatos programokkal lepi meg őket, egy kis időre kiszakítva őket a nehéz mindennapokból.