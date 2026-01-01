Így készül a bőséget hozó lencse Lázár séf titkos trükkjeivel

Az újév elmaradhatatlan kelléke a lencse, amely a néphagyomány szerint gazdagságot és szerencsét hoz a házhoz. Lázár séf azonban szakít a megszokott elkészítési módokkal: barnacukorral, mustárral és sütőben való lassú sütéssel teszi felejthetetlenné ezt a szimbolikus ételt. Ismerje meg a tökéletes állagú és ízvilágú újévi lencsefőzelék titkát!