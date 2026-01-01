Így készül a bőséget hozó lencse Lázár séf titkos trükkjeivel

Az újév elmaradhatatlan kelléke a lencse, amely a néphagyomány szerint gazdagságot és szerencsét hoz a házhoz. Lázár séf azonban szakít a megszokott elkészítési módokkal: barnacukorral, mustárral és sütőben való lassú sütéssel teszi felejthetetlenné ezt a szimbolikus ételt. Ismerje meg a tökéletes állagú és ízvilágú újévi lencsefőzelék titkát!
Lázár séf szerint a bőség titka a részletekben rejlik: a nagyobb szemű lencsét javasolja főzelékhez.
A recept különlegessége a libazsíron pirított hagymához adott barnacukor és mustár, amelyeket elkaramellizálva kapunk egyedi ízalapot.
Az ételt nem a tűzhelyen, hanem öntöttvas edényben, 180 fokos sütőben sütik lassú tűzön két órán át. A füstölt mangalicával és fehérborral gazdagított fogás a lassú hőkezeléstől válik krémessé, minimális habarással. A séf hangsúlyozza:
kerüljük a csirkét és a halat, hogy ne „kaparjuk el” vagy „ússzon el” a jövő évi szerencsénk.