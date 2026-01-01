Itt a sorsfordító változások éve: Joshi Bharat elárulta, mit jósolnak a számok az új esztendőre

Joshi Bharat szerint 2026 egy „egyes” év (2+0+2+6=10 → 1), ami az újrakezdést és a változást szimbolizálja. Hangsúlyozza, hogy 2025-tel lezárult egy 25 éves átmeneti szakasz, és idén már tisztán a 2000-es évek energiái dominálnak. Bár a sors nem akar rosszat, a siker rajtunk múlik:

le kell győznünk saját hibáinkat és tágabb összefüggésekben kell szemlélnünk a világot

Joshi saját életéből vett példákkal – köztük egy hihetetlen indiai jóslattal, amely három hónap alatt Európába repítette – igazolja a képletek pontosságát

. Kiemelte, hogy

az igazi újév nem januárban, hanem mindenki saját születésnapján kezdődik,

ezért a belső változásra bármikor lehetőségünk van.