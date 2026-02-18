Újabb botrány körvonalazódik: feljelentették a Tisza Párt alelnökét

Budai Gyula szerint Magyar Péter második embere költségvetési csalást és közokirat hamisítást követett el. A képviselő olyan sajtóértesülésekre és cégadatokra hivatkozva tette meg feljelentését, amely szerint Radnai Márk hajléktalanokat és strómanokat bízott meg cégei vezetésével, akiknek százezer forintot fizetett azért, hogy hamis számlákat állítsanak ki több mint százmillió forint értékben.