A beígért olcsó benzin helyett csak hangfelvételeket kapunk a Tisza-kormánytól?

A Tisza-kormány láthatóan a bizalmatlanságra épít, hiszen Magyar Péter immár a saját minisztereit is poloskázná. A kormányülések rögzítése olyan, mint amikor a féltékeny férj bekábelezi a hálószobát, de közben a házra rászakad a tető.

A költségvetési hiány és a 480-as benzin kérdése elől kitért, helyette a kegyelmi ügy aktáival haknizik, mintha a tűzijáték elvonná a figyelmet az üres hűtőről. Vajon a személyeskedő politizálás marad a tehetetlenség egyetlen ellenszere?