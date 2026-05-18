A beígért olcsó benzin helyett csak hangfelvételeket kapunk a Tisza-kormánytól?

Magyar Péter hangfelvételeket ígér a kormányülésekről, de a költségvetési hiány és az olcsó benzin témáját ügyesen elkerülte a legújabb sajtótájékoztatóján.

  2 órája
  Frissítve: 1 órája
A Tisza-kormány láthatóan a bizalmatlanságra épít, hiszen Magyar Péter immár a saját minisztereit is poloskázná. A kormányülések rögzítése olyan, mint amikor a féltékeny férj bekábelezi a hálószobát, de közben a házra rászakad a tető. 

A költségvetési hiány és a 480-as benzin kérdése elől kitért, helyette a kegyelmi ügy aktáival haknizik, mintha a tűzijáték elvonná a figyelmet az üres hűtőről. Vajon a személyeskedő politizálás marad a tehetetlenség egyetlen ellenszere?

 

