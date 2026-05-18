Dilettáns új elit – Még egy embert sem tudnak szabályosan kirúgni?

A Tisza-kormány úgy próbál országot vezetni, mint a kontár kőműves, akire ráomlik a saját maga rakott fal. Most éppen Orbán Viktor volt sajtófőnöke jelentett áthidalhatatlan akadályt számukra, hiszen a szabálytalan kirúgás már önmagában is roppant kínos.

A kormányzati dilettantizmus immár mindennapossá vált az új eliten belül. Havasi Bertalan ügye rávilágít, hogy a hozzá nem értés a hatalomban és a jogi baklövések sorozata súlyos károkat okozhat a közigazgatásban.