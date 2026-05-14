Trágár szóval illették és leköpték Szentkirályi Alexandrát

Szentkirályi Alexandra hozzátette, hogy a Tisza Párt választási győzelme óta ez már nem az első ilyen eset volt. A politikus további példának hozta fel, hogy a Tisza-kormány politikusai nyilvánosan alázták és fenyegették Sulyok Tamás köztársasági elnököt. A Fidesz országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: minden jel arra utal, hogy sötét idők várnak hazánkra, ahol a szabadság szózata hamar önkénnyé léphet.