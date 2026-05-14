Orosz légicsapás érte Kárpátalját

Nincs sérültje a kárpátaljai dróntámadásnak. A megye kormányzója szerint a háború kezdete óta nem volt ekkora dróntámadás a térség ellen.

  • 2 órája
  Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
Drónok lepték el Kárpátalját a szerdai nap folyamán. A helyiek fedezékbe bújva videózták a térségben cirkáló orosz gépeket, várva a bekövetkező támadást. A katonai adatok alapján a támadást Sahed és Gerany típusú drónokkal hajtották végre. A légieszközök többségét sikeresen semlegesítették, azonban néhány drón elérte célpontját. 

A témában kapcsoltuk Dunda György kárpátaljai tudósítónkat és Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját.

 

