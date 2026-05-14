NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvSzínes

Robot tett buddhista fogadalmat Szöulban

A dél-koreai buddhista közösség történelmet írt.

  • Radar
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Harcoló tehenek Svájcban, virágözön a Trónok harca ikonikus lépcsőin és robotszerzetes Dél-Koreában. Csak egy kis ízelítő abból, mi szórakoztatja az embereket világszerte napjainkban. 

Hagyományos szürkésbarna szerzetesi ruhát viselt, imafüzért kapott és meghajolt a szerzetesek előtt Gabi a humanoid szerzetes robot.

A dél-koreai buddhista közösség történelmet írt: először vett részt humanoid robot buddhista fogadalomtételi szertartáson. A „Gabi” nevű, körülbelül 130 centiméter magas robotot a szöuli Jogyesa templomban avatták fel a buddhizmus követőjeként.

A szerzetes megkérdezte tőle, hogy „átadja-e magát a szent Buddhának”, mire ő válaszolt:

Igen, Buddhának szentelem magam.

 

Továbbiak a témában