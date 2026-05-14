A Bódva-völgy szőtt öröksége elevenedik meg Edelényben

Abroszok, kendők, lepedők – a Bódva-völgy hagyományos házivásznainak világát mutatja be az a kiállítás, amely Edelényben nyílt meg. A tárlaton Laki-Lukács László több mint ezer darabot számláló gyűjteményének különlegességei láthatók.

Az edelényi kastélyszigeten fekvő a L’Huillier–Coburg-kastély, mely hazánk hetedik legnagyobb kastélya egy meghatározó eleme a helyi identitásnak. Ha ide pedig olyan programokat szerveznek, ami ezt az irányt erősíti a jelentősége megsokszorozódik.

Laki-Lukács László egész életében gyűjtötte a helyi értékeket, életpályája révén pedig maga is helyi értékké vált. Évtizedeken keresztül dolgozott azon, hogy a Bódva-völgyének mintakincse és szövési hagyományai fennmaradjanak.