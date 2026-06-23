A „hangyás kávézó”, ami messze földön híres

A hangyás kávézó messze földön híres, szó szerint, lévén Thaiföldre kell utazni érte. A hely egyszerre tudományos ismeretterjesztő központ és közösségi találkozóhely, amely arra vállalkozik, hogy megváltoztassa a rovarokról alkotott képünket.

Az apró állatok átlátszó csövekben és üvegvitrinekben élik életüket, amelyek a dolgozó hangyák földalatti, rendezett és szisztematikus üregeit szimulálják. A 35 éves tulajdonos csaknem két évtizede tart különböző fajokat. Azzal a céllal indította el vállalkozását, hogy az emberek megismerjék ezt a rejtett világot, tanuljanak és inspirálódjanak.

A kutatók szerint a hangyák a Föld egyik legsikeresebb élőlénycsoportját alkotják. Több mint 15 ezer ismert fajuk létezik, és a becslések szerint bolygónkon akár 20 kvadrillió (a trillió milliószorosa) is élhet, és fontos szerepet töltenek be a körforgásban. Szellőztetik a talajt, szétszórják a magvakat, lebontják a szerves anyagokat, élőhelyet teremtenek más állatok számára, valamint nélkülözhetetlen részét képezik a táplálékláncnak. A társadalmi szervezettségük, munkamegosztásuk és kommunikációs rendszerük pedig a tudomány számára is folyamatos inspirációt jelent.

Amellett, hogy megfigyelhetjük a szorgalmasan dolgozó egyedeket, a kiállításon látható egy élő hangyakirálynő is, ami ritkaság. Thaiföld déli részéről származik, és akár 30 évig élhet. Természetes élőhelyén elszalasztotta a párzási lehetőséget, így nem tudott saját utódokat nemzeni. A királynőt élete végéig elszigetelten tartják.

Thaiföldön különösen erős a kapcsolat az emberek és a rovarvilág között. A délkelet-ázsiai régióban egyes fajok hagyományos élelmiszerként is megjelennek. Az elmúlt években viszont már a világ számos részén kísérleteztek azzal, hogyan lehet a rovarokat a modern gasztronómia részévé tenni. A hangyák így nemcsak tudományos érdekességként, hanem kulturális és kulináris szempontból is figyelmet kapnak.