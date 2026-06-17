Az igazság odaát van? Új titkosított UFO-iratokat oldott fel a Pentagon

Évtizedeken át a sci-fi világába száműzték az UFO-kérdést. Ma azonban már az amerikai hadsereg, hírszerzés és a kongresszus is vizsgál azonosítatlan légi jelenségeket.

Magyarország meghatározó UFO kutatóját kérdeztük a nemrégiben nyilvánosságra hozott UFO-aktákkal kapcsolatban.

Kalmár János több mint 35 éve foglalkozik ufó-kutatással szerinte rengeteg eset van, amelyekre máig nincs magyarázat. Vagyis számára nem kérdés az idegen civilizációk létezése. Trump elnök előtt már Clinton is nyilvánosságra hozott egy sor dokumentumot 1994-ben.

Az amerikai Védelmi Minisztérium május 22-én újabb adag állítólagos UFO-észlelésekről szóló, korábban titkosított dokumentumot hozott nyilvánosságra, amelyekben olyan szemtanúk beszámolói is szerepelnek, akik megmagyarázhatatlan zöld gömbökről, korongokról és tűzgolyókról számoltak be.

A 222 fájl egyike 116 oldalnyi dokumentációt tartalmaz, amely egy sor bejelentett észleléshez és vizsgálathoz kapcsolódik, amelyekre 1948 és 1950 között került sor egy szigorúan titkos létesítményben, Új-Mexikóban.