Egy nyári fürdőzés is maradandó látáskárosodást okozhat?

A nyári strandolás a szemünk egészségére is veszélyt jelenthet. A medencékben és a természetes vizekben terjedő fertőzések szempirosságot, fájdalmat és gyulladást okozhatnak, különösen a kontaktlencsét viselők körében. Mire érdemes figyelni a fürdőzés során, és hogyan előzhetők meg a komolyabb szövődmények?

Az egyik legrettegettebb szövődmény a kontaktlencse-viselőknél az akantamőba fertőzés a szaruhártya gyulladások tekintetében.

Amennyiben nem diagnosztizálják időben az amőbafertőzést, kezelés hiányában tartós látáscsökkenést idézhet elő, és akár szaruhártya átültetésre is szükség lehet. A professzor szerint a baj megelőzése a legfontosabb.

Bagatellnek tűnhet, de nagy szerepe van a fertőzések kivédése szempontjából a rendszeres kézmosásnak.

Bármilyen típusú szemvörösséget, kötőhártya-gyulladásra utaló jelet, fájdalmat komolyan kell venni, hiszen egy elhanyagolt fertőzés a látásunkba kerülhet.