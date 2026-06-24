Hölgyek, akik többtonnás kamionokat mozgatnak

Egy két- és háromgyermekes édesanya azért érkezett családjával a somogyi Csokonyavisontára, hogy bebizonyítsák, nemcsak a háztartás, de egy 7 tonnás kamion elhúzása sem jelenthet akadályt. Ezt pedig egyre többen szeretnék megmutatni.

A hölgyek mellett a férfiak is labdába rúghattak, azaz ők malomköveket dobhattak és petrencés rudat tarthattak, mint Toldi Miklós. A legtöbb versenyző saját bevallása szerint egyszerűen szereti a kihívásokat. Van, aki új hobbit keresett magának, mások számára pedig a sport mindig is az életük része volt.

A héttonnás jármű megmozdításához nemcsak erőre, hanem megfelelő felszerelésre is szükség van. A versenyzők speciális hegymászócipőt viselnek, hogy az aszfalton is biztos legyen a tapadás.

A megfelelő technika pedig legalább annyira fontos, mint a fizikai erő.

A versenyzők elsősorban combból dolgoznak, ám ha egyszer lendületbe jön a jármű, már könnyebb fenntartani a mozgását. A hölgyeknek 20 méteren keresztül kell elhúzniuk a kamiont, méghozzá kétszer. A győztes végül az lesz, aki a legrövidebb idő alatt teljesíti a távot.

A kamionhúzás mint sportversenyszám a modern strongman versenyekkel együtt terjedt el, és az 1970-es években vált ismertté. De a súlyos tárgyak mozgatása és az erőpróbák már az ókori társadalmakban is ismertek voltak, amikor köveket emeltek, szekereket mozgattak vásárokban a mutatványosok.