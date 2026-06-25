Ők kapták idén a magyar művészeti élet legrangosabb elismeréseit

A Magyar Művészeti Akadémia a Pesti Vigadóban köszöntötte azokat az alkotókat és közösségeket, akik munkájukkal maradandó értéket teremtettek a magyar kultúrában. Az idei díjakat életművek, kiemelkedő művészi teljesítmények, valamint a közösséget szolgáló és a művészeti életet támogató munkásság elismeréseként adták át.

Az alkotás önmagában is érték, de az idő próbáját kiálló életművek különleges megbecsülést érdemelnek. A Magyar Művészeti Akadémia idén is átadta köztestületi díjait azoknak, akik munkájukkal nemcsak gazdagították a magyar művészeti életet, hanem példát is mutatnak a következő nemzedékeknek. A Pesti Vigadóban rendezett ünnepségen életműveket, kiemelkedő alkotói teljesítményeket és közösségépítő munkát is elismertek.



A Magyar Művészeti Akadémia Életműdíjában részesült Vasy Géza József Attila-díjas irodalomtörténész, a huszadik századi magyar irodalom kiemelkedő kutatója.

Az akadémia Nagydíját idén Ferencz Marcel Kossuth- és Ybl-díjas építész kapta. Nevéhez olyan ikonikus épületek fűződnek, mint a Néprajzi Múzeum, a Duna Aréna vagy a Nemzeti Atlétikai Központ.

A köztestületi díjak nemcsak az alkotóknak szólnak. Az akadémia azokat is elismeri, akik munkájukkal évtizedek óta segítik a magyar művészeti életet. Művészeti Írói Díjat vehetett át Novotny Tihamér művészetkritikus.