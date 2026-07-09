360 fokos vetítések és fényinstallációk: így ragyog most Pécs

A fényeké a főszerep ezekben a napokban Pécsett: elindult a jubileumi, 10. Zsolnay Fényfesztivál. Magyarország legnagyobb fényünnepe idén az optikai művészetre, vagyis az OP-artra épül, és Victor Vasarely előtt tiszteleg. A négynapos rendezvény több mint harminc látványos installációval, nemzetközi alkotókkal és ír tematikával várja a látogatókat, miközben a belváros egy hatalmas, szabadtéri galériává alakul.

A fesztivál egyik látványos pontja a Széchenyi tér, ahol 360 fokos vetítéssel készültek a szervezők, de a Janus utcai fényszőnyeg is a látogatók kedvence. A totemállat-installáció szintén sokakat vonz a belvárosba.