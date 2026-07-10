Elegancia, divat és izgalmas futamok: ilyen volt a 104. Magyar Derby

A lóverseny hagyomány, elegancia és igazi társasági esemény egyszerre. A 104. Magyar Ügető Derby-n azonban nemcsak a pályán zajlottak izgalmak: kalapszépségverseny, divatbemutatók és még tacskóderby is várta a látogatókat.

Július első hétvégéje a Derby és Divatfesztiválé a Kincsem parkban ahol az év egyik fő versenyére, a Magyar Derby-re is sor került. A hazai galoppsport legrangosabb tenyészversenyét 1921 óta rendezik önállóan.

A két napos esemény fő versenyét, a Magyar Derbyt már 104. alkalommal rendezték meg. A 3 éves mén és kanca lovak futama a klasszikus 2400 méteres távon zajlik, a győztes ló pedig örökre beírja magát a magyar lóversenyzés történetébe.

Két brit lovas mellett magyarok is ott voltak a mezőnyben, komoly felhozatallal indult el az idei Derby. Végül Neptune des Clos nevű francia tenyésztésű ló nyerte a 104. Magyar Derbyt, amely óriási erkölcsi, szakmai és anyagi siker az istállónak.