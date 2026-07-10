Nem mindennapi árverés: T. rex csontváz kerül kalapács alá New Yorkban

A Jurassic Park legendás ragadozója most a valóságban is reflektorfénybe kerül. New Yorkban árverésre bocsátják az egyik legnagyobb és legjobb állapotban fennmaradt Tyrannosaurus rex csontvázat. A "Gus" névre keresztelt, 67 millió éves őslény akár 30 millió dollárért is gazdára találhat, ráadásul egy különleges jogi sajátosság is növelheti az értékét.

A Tyrannosaurus rex a dinoszauruszok legismertebb ragadozója, amelyet a legtöbben a Jurassic Park filmekből ismernek. A valóság azonban sokszor még a filmeknél is lenyűgözőbb. New Yorkban most árverésre kerül az egyik legnagyobb és legjobb állapotban fennmaradt T. rex csontváz, amelyet a szakértők 20 és 30 millió dollár közé értékelnek. A csaknem 67 millió éves fosszília nemcsak ritkasága, hanem különleges története miatt is kiemelkedik.

A Gus névre keresztelt dinoszaurusz közel 12 méter hosszú, és a szakemberek szerint a valaha előkerült egyik legteljesebb Tyrannosaurus rex. A csontváz több mint 180 eredeti fosszilis csontból áll, ami rendkívül ritkának számít a paleontológiában.