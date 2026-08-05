Életet menthet egyetlen szúrás: véradásra buzdítanak a nyári hónapokban

Egy szúrás és néhány perc, ennyi ráfordítás kell ahhoz, hogy akár 3 ember életét is meg tudjuk menteni. Különösen a nyári hónapokban van erre nagy szükség. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat egy autó márkakeresekedés bevonásával szervezett véradást, amelyen számos közéleti személyiség és ismert sportolók is részt vettek.

A felkérésnek eleget téve eljött többek között Nagy László kétszeres Bajnokok Ligája-győztes volt válogatott kézilabdázó, de Madaras Norbert kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok vízilabdázó és Varga Zsolt szövetségi kapitány is.

A nyári időszakban a balesetek önmagukban megnövelik a vérigényt, a balesetekhez pedig óhatatlanul társulnak szervátültetések, amik még további igényt generálnak a vérkészítményekre.