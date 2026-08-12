Ragyogó égi jelenségek teszik különlegessé az augusztusi éjszakákat

Különleges égi jelenségek teszik izgalmassá az augusztusi égboltot. A Perseidák meteorraj látványos hullócsillagokat ígér, de ma egy részleges napfogyatkozás is megfigyelhető lesz Magyarország felett. Szabó Norton csillagász stábunknak elárulta, hogy hogyan készülhetünk erre az égi eseményre.

Augusztus több szempontból is a legalkalmasabb időszak egy kis esti piknikre a szabadban. Hiszen ekkor szinte biztos, hogy ha felhőtlen az ég, láthatunk hullócsillagokat. A Perseidák meteorraj majdnem egy hónapon át megfigyelhető az éjjeli égbolton és augusztus 12-én láthatjuk a legintenzívebb csillagzáport. Persze valójában a csillagok a helyükön maradnak, csupán porszemek azok, amelyek izzásának ilyenkor tanúi lehetünk.

Az első feljegyzések a Perseidák meteorrajról Időszámításunk után 36-ból, Kínából származnak, a 19. században pedig újra felfedezték az égi jelenséget. De örökre nem marad velünk.