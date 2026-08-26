Ugrás, gurulás, esés: időseknek tanít parkourt egy szingapúri edző

Ki mondta, hogy a parkour csak a fiatalok sportja? Az extrém mozgásforma hallatán elsőre talán tinédzserek ugranak be, akik városi környezetben épületről-épületre ugrálnak. Szingapúrban azonban máshogy gondolták. Egy edző éppen hogy idős embereket tanít, nem csak azért, hogy fittebbek legyenek, hanem azért is, hogy adott esetben biztonságosabban tudjanak esni.

A körülbelül 6 millió lakosú Szingapúr a világ egyik leggyorsabban öregedő társadalma. Az emberek több mint 20 százaléka 65 éves vagy annál idősebb. Az ország egyik legfontosabb kihívása, hogy miként tudja egészségesen tartani őket, miközben a várható élettartam tovább növekszik.