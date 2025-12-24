Erdő Péter ünnepi üzenete: a szeretet erősebb a gyűlöletnél

A bíboros érintette az elmúlt év fontos egyházi eseményeit, köztük Ferenc pápa halálát és az új pápa megválasztását, valamint Bódi Mária Magdolna és Ervin Gábor boldoggá avatási folyamatait. Ezen vértanúk példáján keresztül hangsúlyozta, hogy a hit és az önfeláldozó szeretet olyan lelki erő, amely ma is hiteles válasz lehet a gyűlöletre és a megosztottságra.

A nemzetközi feszültségek és a közel-keleti keresztények üldöztetése kapcsán Erdő Péter rávilágított: a keresztény ember nem retteg, mert örök életre szóló reménye van.

A béke teológiájáról szólva kijelentette, hogy a tartós béke alapja az igazságosság és az irgalom, amelyhez elengedhetetlen a „megbocsátunk és bocsánatot kérünk” lelkülete.

Záró gondolatként hitet és békét kívánt a magyar családoknak.