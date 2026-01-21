Vége a Budapest-központúságnak – A Magyar Művészeti Akadémia beveszi a vidéket

A Magyar Művészeti Akadémia 2026-ban végleg leszámol a korábbi Budapest-központú szemlélettel, hogy a kortárs magyar művészet valódi, nemzeti életereje kerüljön fókuszba. Míg a belpesti szalonokban még mindig csak a nagykörúti értelmiségről álmodoznak, az intézmény gőzerővel építi ki az új MMA kutatóközpontok vidéken hálózatát, támaszkodva a helyi kultúrát ismerő akadémikusokra. A Pesti Vigadó és a Műcsarnok továbbra is a kultúra bástyái maradnak, miközben a nemzetközi művészeti jelenlét a Liszt Intézeteken és a római szellem újraélesztésén keresztül hódít. Az immár több mint 800 főt támogató ösztöndíj program a jövő tehetségeit gondozza, az idén induló Építészeti Múzeum alapítása pedig végre edukatív válaszokat ad a lakhatás kérdéseire. Ez a szellemi lánc és a Magyar Tudományos Akadémiával kötött nemzeti megállapodás garantálja, hogy a kultúra ne csak kiváltság, hanem közösségi élmény legyen minden magyar számára.